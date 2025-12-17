Tuzla'da tersanede gemi yangını
17.12.2025 13:02
Son Güncelleme: 17.12.2025 14:08
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Tuzla'daki tersaneler bölgesinde demirli bir gemide yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.
İstanbul'un Tuzla ilçesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Panama bandıralı canlı hayvan taşımacılığı yapılan "Zein 1" isimli 163 metre uzunluğundaki geminin ambar bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Saat 12.00 sıralarında çıkan yangında alevler kısa sürede gemiyi sardı. Güvenlik güçleri bölgeyi emniyet şeridiyle kapattı.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA YAKLAŞIK 100 PERSONEL KATILDI
Yangına farklı ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 100 personelin çalışmasıyla yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.
ÖLEN VEYA YARALANAN YOK
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu. Yangının yemin yüklendiği bölümlerden birinde çıktığı iddia edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.