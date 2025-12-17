Tuzla'da tersanede gemi yangını

İstanbul'un Tuzla ilçesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Panama bandıralı canlı hayvan taşımacılığı yapılan "Zein 1" isimli 163 metre uzunluğundaki geminin ambar bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saat 12.00 sıralarında çıkan yangında alevler kısa sürede gemiyi sardı. Güvenlik güçleri bölgeyi emniyet şeridiyle kapattı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA YAKLAŞIK 100 PERSONEL KATILDI

Yangına farklı ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 100 personelin çalışmasıyla yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

ÖLEN VEYA YARALANAN YOK

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu. Yangının yemin yüklendiği bölümlerden birinde çıktığı iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.