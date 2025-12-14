Tuzla'da tersanede iskele çöktü, iki işçi yaralandı

Tuzla'da bir tershanede inşaat iskelesi çöktü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tersane Caddesi'ndeki bir tersanede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tersane sahasında yapımı devam eden gemide çalışmalar sürdüğü sırada, henüz belirlenemeyen nedenle inşaat iskelesi çöktü.

İKİ İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında yaralanan iki işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.