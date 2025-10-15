Tuzla'da tersanede patlama: Bir can kaybı

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesi'nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı çalışmada,bir işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.



Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.