25.11.2025 13:11

Tuzla'da tersanedeki yatta yangın
Anadolu Ajansı

AA

İstanbul Tuzla'da bir tersanedeki yatta yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde yat imalatı yapılan tersanedeki bir iş yerinde, kaynak çalışması gerçekleştirilen yatta yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yattaki yangın söndürüldü.

 

Daha sonra AFAD ekipleri, tersanede tedbiren gaz ölçümü gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle yatta hasar oluştu.

