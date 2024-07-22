Tuzla'da yem üretim fabrikası küle döndü

Tuzla'da yem üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Yangında, talaşların yanmasıyla fabrikanın iç kısmı küle döndü.

Tuzla'da yem üretim fabrikası küle döndü

İstanbul'un Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Antik Caddesi üzerinde bulunan fabrikada saat 20.00 sıralarında çıktı.

İddiaya göre, yem üremi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler talaşların yanmasıyla kısa sürede büyüdü. Çevredeki işçiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan fabrikayı yaklaşık 1 saat uğraşlar sonucu söndürmeyi başardı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, fabrikanın bazı bölümleri küle döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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