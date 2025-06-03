Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde otomobil, trafik ışıklarında bekleyen servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsü de otomobile çarparak durabildi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

