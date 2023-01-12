Tuzla'daki kimyasal koku davasında karar

İstanbul Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen şirket sahibi ve çalışanı 11 kişinin yargılandığı dava karara bağlandı.



Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Cihan Koca ve Ercan Kazan katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Ercan Kazan beraatini istediğini söyledi.



Sanık Cihan Koca ise vidanjörü kendisinin kullandığını, herhangi bir suça karışmadığını belirterek beraatini talep etti.

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Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Cihan Koca, ile Ercan Kazan'ın aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında "çevrenin kasten kirletilmesi" ayrı ayrı 1 yıl 8 ay kadar hapis cezasına çarptırırken, sanıkların duruşmadaki tutumları daha önce herhangi bir suça karışmamaları ve yeninden bir suç işlemeyeceklerine dair mahkemece olumlu bir kanaat oluşmasından dolayı, verilen cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.



Mahkeme ayrıca bu sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.



Tutuksuz sanık Tugay Çarkcı için ise "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarında toplamda 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3 BERAAT



Mahkeme, sanık Erol Şen hakkında "suçu bildirmeme" suçundan beraat verirken, diğer sanıklar Rezzan Kazan ve Mehmet Ali Arıcan'a ise "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan beraat verdi.



NE OLMUŞTU?



Tuzla'da 25 Aralık 2017'de akşam saatlerinde bazı mahallelerde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.



Yoğun koku şikayetleri üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun, atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

71 KİŞİ ŞİKAYETÇİ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, İSKİ Genel Müdürlüğü müşteki, 71 kişi ise mağdur müşteki olarak yer almıştı.



İddianamede, olayda sorumlulukları bulunduğu tespit edilen şirket sahibi ile şoför olan 10 şüpheli hakkında, "iştiraken çevreyi kasten kirletmek" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından 1 yıl 2'şer aydan 6,5'ar yıla kadar, mühendis olarak görev yapan E.Ş'nin de "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

