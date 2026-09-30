Tuzla'daki kötü kokunun kaynağı bulundu. Belediye ve polis sorumluları arıyor

Kötü kokudan şikayetçi olan vatandaşlar, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

İstanbul Tuzla'da kanalizasyon hattına yapılan kaçak deşarj, iki mahallede kötü koku oluşmasına neden oldu. Polis, kaçak deşarjın kaynağını ararken ekipler bölgede çalışma başlattı.