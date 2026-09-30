Tuzla'daki kötü kokunun kaynağı bulundu. Belediye ve polis sorumluları arıyor
30.09.2026 08:25
Kötü kokudan şikayetçi olan vatandaşlar, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.
İstanbul Tuzla'da kanalizasyon hattına yapılan kaçak deşarj, iki mahallede kötü koku oluşmasına neden oldu. Polis, kaçak deşarjın kaynağını ararken ekipler bölgede çalışma başlattı.
İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlık Orta ve Şifa mahallelerinde vatandaşlar kötü kokudan şikayetçi.
Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, kötü kokunun Orta Mahalle'de kanalizasyon hattına yapılan kaçak deşarjdan kaynaklandığını açıkladı.
Denetim araçları ve ekiplerin sahada çalışmaya başladığını ifade eden Bingöl, vatandaşlardan gelen bildirimlerin kayıt altına alındığını söyledi.
POLİS DEŞARJIN KAYNAĞINI ARIYOR
Deşarj kaynağının tespit edilmesi için emniyet güçleriyle birlikte çalıştıklarını anlatan Bingöl, "İlk saha incelemelerinde söz konusu deşarjın kanalizasyon sistemi üzerinden Orta Mahalle'den Şifa Mahallesi'ne, oradan da sahil hattı ve İSKİ arıtma tesisi yönüne ilerlediği değerlendirilmiştir." dedi.
Bingöl, saha çalışmalarının ardından İSKİ'nin konu hakkında bilgilendirildiğini de söyledi.