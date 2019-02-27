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İstanbul Tuzla'da İçmeler Mahallesi'nde etkili olan kötü kokuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı.
Şüphelinin kullandığı vidanjörden örnek alınarak, araç Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjör üzerinde AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen C.A, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
OLAY
Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ihbarı üzerine, AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme yapılmış ve kokunun kaynağının belirlenmesi için numune alınmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise kokuya ilişkin dün, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.