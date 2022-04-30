Tuzla'daki patlama: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Tuzla'da meydana gelen patlamaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Tuzla Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında dün saat 13.15'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, iş yerinde zaman zaman şiddetli patlamalar oldu.



Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürün ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.

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