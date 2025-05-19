Tuzlu suya sürüklenen binlerce balık öldü

Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışla birlikte Lübnan'dan doğarak Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri'nde de suyun debisinde artma yaşandı.

Yağışla birlikte Asi Nehri'nden sürüklenerek Samandağ ilçesinde Akdeniz'le buluşan tatlı su balıkları tuzlu suya uyum sağlayamayarak öldü.

"TUZLU SUYA GELİNCE ÖLDÜLER"

Konuya ilişkin amatör olarak olta balıkçılığı yapan Özgür Garip, şöyle dedi:

"Sahilde baya ölen olan balık var. Geçtiğimiz günlerdeki yağışlardan dolayı Asi Nehri'nde tatlı sudaki balıklar, tuzlu suya gelince öldüler."