TV programına katılan çiftin ölümünden dram çıktı | "Kimseye muhtaç olmamak için" intihar iddiası

Giresun'un Alucra ilçesinde Fatma Sağlık ile onu öldürüp aynı silahla intihar eden Ali Sağlık, son yolculuklarına uğurlandı. Ali Sağlık'ın bir süredir yatalak olan eşi Fatma Sağlık’a baktığı, "kimseye muhtaç olmamak" için onu öldürüp intihar ettiği iddia edildi.

TV programına katılan çiftin ölümünden dram çıktı | "Kimseye muhtaç olmamak için" intihar iddiası
Giresun'da dehşet evi! 5 yıl önce TV programına konuk olmuşlar

Giresun'da dehşet evi! 5 yıl önce TV programına konuk olmuşlar

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'daki olay önceki akşam saatlerinde Alucra ilçesine bağlı Hacıhasan köyünde meydana geldi.

Ali Sağlık, eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. 2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programa konuk olan çiftin cenazeleri, bugün köyde toprağa verildi.

TV programına katılan çiftin ölümünden dram çıktı | "Kimseye muhtaç olmamak için" intihar iddiası - 1

MAL VARLIKLARINI DEVLETE BAĞIŞLADILAR

Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olan 5 çocuk sahibi çiftin, 1 hafta önce bütün mal varlığını devlete bağışladığı ortaya çıktı.

TV programına katılan çiftin ölümünden dram çıktı | "Kimseye muhtaç olmamak için" intihar iddiası - 2

ÖLÜMÜN ARDINDAKİ İDDİA

Ali Sağlık'ın bir süredir yatalak olan eşine baktığı, zamanla kendisinin de ilerleyen yaşı nedeniyle zayıf düştüğü, kimseye muhtaç olmamak için onu öldürüp, intiha ettiği öne sürüldü.

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