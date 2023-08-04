TV programına katılan çiftin ölümünden dram çıktı | "Kimseye muhtaç olmamak için" intihar iddiası

ÖLÜMÜN ARDINDAKİ İDDİA



Ali Sağlık'ın bir süredir yatalak olan eşine baktığı, zamanla kendisinin de ilerleyen yaşı nedeniyle zayıf düştüğü, kimseye muhtaç olmamak için onu öldürüp, intiha ettiği öne sürüldü.

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