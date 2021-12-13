TV programında eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen koca intihar etti

Uşak'ta yaşayan bir kişi, eşinin başka bir adamla kaçtığını öğrenince intihar etti.



Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olan 1 çocuk babası Serkan K., 3 Aralık'ta 2 yıllık eşi ev kadını Zehra K.'nin ortadan kaybolması üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis Zehra K.'yi ararken, Serkan K. de eşinin bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktı.

Eşine, 'Evine, çocuğunun yanına dön' çağrısı yapan baba, hayatının şokunu yaşadı. Serkan K., programa bağlanan eşinin pidecilik yapan komşusuyla kaçtığını söylemesiyle yıkıldı. Programın ardından memleketi Uşak'a döndü.

YAKINLARINI ARAYIP HELALLEŞTİ



Serkan K., dün 1 yaşındaki kızını kız kardeşi Seval K.'ye bıraktıktan sonra evine dönüp yakınlarını telefonla arayarak helalleşti. Durumdan şüphelenen yakınları aramalara rağmen Serkan K.'ye ulaşamayınca, polise haber verdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Dün saat 12.00 sıralarında Durak Mahallesi, Hoca Tahir Efendi Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Ekipler, Serkan K.'nin tavana iple asılı cesedi ile karşılaştı.



Serkan K.'nin cenazesi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yetiştirme yurtlarında büyüdüğü ve 2 yıl önce görücü usulüyle evlendiği belirtilen Serkan K.'nin ölümü yakınlarını yasa boğdu.

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