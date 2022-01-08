Twitch'te kara para aklama iddiası

Sosyal medya platformu Twitch üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla salı günü gözaltına alınan 39 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Haberler - NTV Haber 08.01.2022 - 04:20

Twitch'te kara para aklama iddiası

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya uygulaması Twitch üzerinden dolandırıcılık iddialarına üzerine hareket geçmişti.

Yapılan araştırmada bazı kişilerin sosyal medya fenomenleriyle yüzde karşılığı anlaşarak, "bağış" adı altında çalıntı kredi kartlarından para transferi yaptıkları belirlendi.

Salı günü İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. 6'sı çocuk 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise emniyet ve savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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