Twitter hesabı açan Hakan Fidan'dan ilk paylaşım

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devreden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Twitter'da resmi hesap açarak ilk paylaşımını yaptı.

Twitter hesabı açan Hakan Fidan'dan ilk paylaşım
Hakan Fidan'a hatalı tebrik

Hakan Fidan'a hatalı tebrik

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Dışişleri Bakanı , "@HakanFidan" kullanıcı adıyla resmi hesabı açtı.

Fidan, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz."

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