Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 18 Kasım 2025 Twitter yükleme hatası
18.11.2025 14:52
Son Güncelleme: 18.11.2025 14:54
NTV - Haber Merkezi
Twitter (X) çöktü mü? Sorusu, 18 Kasım 2025 tarihinde X'te ana sayfa yüklenme sorunu yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Sosyal medya uygulaması X'te (Twitter) zaman zaman erişim sorunları yaşanabiliyor. Global bazlı kullanıcılar, Downdetector üzerinden hata bildirimi vermeye başladı.
Masaüstü ve mobil uygulama üzerinden sosyal medya platformu X'e yani Twitter'a giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, ana sayfa paylaşımlarında yükleme sorunu yaşamaya başladı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Henüz Twitter’da erişim sorunun kaynağına ve çözümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat kullanıcılar Downdetector üzerinden hata bildirimi vermeye başladı.
Downdetector üzerinden kullanıcıların verdiği hata bildirimleri.
Downdetector’a göre bazı kullanıcılar, saat 14.32 itibarıyla yükleme sorunu yaşadıklarını hata kodu ileterek bildirmeye başladı.