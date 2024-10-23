Twitter (X) ve Instagram çöktü mü? Twitter(X) ve Instagram ne zaman açılacak, düzelecek?

23 Ekim Çarşamba günü Twitter ve Instagram akışında sorun yaşayanlar araştırmalarına hız verdi. Gün içerisinde Twitter ve Instagram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar "Twitter ne zaman düzelecek" sorusunun yanıtına yoğunlaştı. İşte, Instagram çöktü mü, Twitter çöktü mü? sorularının yanıtı...



Saat 17:00'dan sonra söz konusu uygulamalarda kesinti raporları gelmeye başladı.

Uygulamalardaki erişim sorunu devam etmekle beraber, bazı kullancılar sorunun bittiğini ifade ediyor.



SOSYAL MEDYA NEDEN YAVAŞLADI?



Instagram ve eski adı Twitter olan X'e erişim sorununda resmi kurum ya da kişilerden açıklama gelmedi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da henüz bir açıklama yok.

