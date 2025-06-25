TYT'ye yanlış okulda girdiği fark edildi: "Görevlilerin hatası..."

Silopi ilçesinde lise son öğrencisi Sevahir Taşkın (18), 21 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan TYT'ye girdiği okulun yanlış olduğunu, sınav kitapçığında başka bir kişinin ismini görünce fark etti.



Taşkın sınıftan çıkarıldı ve sınava girmesi gereken okula, saat 10.00'u geçtiği için alınmadı.



Görevlilerin kontrolünden geçerek içeri girdiği, görevlilerin de okulun yanlış olduğunu uyarmadığını belirten Sevahir Taşkın, savcılığa başvurarak sorumlular hakkında şikayetçi oldu.



"BİRDEN FAZLA KEZ SINAV GİRİŞ BELGEM KONTROL EDİLDİ"



Taşkın, savcılık dilekçesinde, "Sınav optikleri ve soru kitapçıklarının dağıtımı sonrasında bana ait olmayan bir optik verildiğini fark ettim. Görevliye söz konusu optiğin benim olmadığını, bir yanlışlık olup olmadığını sordum. Sınav belgemi kontrol ettiğinde 'Burası senin okulun değil, Silopi Erkek İmam Hatip Lisesi' dedi." diye aktardı.



Sınava girerken birden fazla kez sınav giriş belgesinin kontrol edildiğinin aktarıldığı dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak kimse beni bu konuda uyarmadı. Saatin 10.00'u geçmesi nedeniyle diğer okula da sınava alınmadım. Sınav giriş belgesinde kız veya erkek imam hatip lisesi olarak net bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden mağdur oldum. Beni yasak olmasına rağmen saat 10.00'dan sonra sınıftan çıkardılar. Ayrıca bana yedek optik verilerek, sınava girmem sağlanabilirdi. Yaklaşık olarak bir senedir bu sınava hazırlanıyorum. 2 dershaneye gittim. Görevlilerin hatası nedeniyle sınava giremedim. Olay nedeniyle mağduriyetime sebep olan kişilerden davacı ve şikayetçiyim."