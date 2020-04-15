TZOB Başkanı Bayraktar: Tarımda yasak, izin, tatil olmaz

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, corona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde, uygulanan sokağa çıkma yasağının, üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde aksamaya neden olduğunu belirtti. Bayraktar, tarımın yalnızca üretimden ibaret olmadığını, pazarlama sürecinin gıda tedarikinin en önemli aşamalarından biri olduğunu bildirdi. Tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bayraktar, "Çiftçimiz bu dönemde, hasat, gübreleme, fide dikimi, çapalama, sulama, ilaçlama, tekleme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bütün bu işlerin zaman kaybetmeden yapılması gerekmektedir. Çiftçilerimizin sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulması tarımsal üretim için çok önemlidir. Üretim sürecinde bir gün bile çok değerlidir. Cumartesi-pazar da dahil olmak üzere, tarımda yasak, izin, tatil olmaz. Gıda üretimi her koşulda devam etmelidir. Çiftçilerimiz ve tarım işçilerimizin güvenliği ön planda tutulmalı, sosyal mesafe kuralına uyularak üretime devam etmeleri sağlanmalıdır" diye konuştu.



"PAZARCI ESNAFININ SEYYAR SATIŞ YAPMASI SAĞLANABİLİR"



Hafta sonu hasat yapılmasına izin verilmesinin çözüm olmadığını kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:



"Üreticimiz hasadını yapıyor ancak tüketiciye ulaşmak üzere hallere sevk edilen ürünlerden dayanıksız olanlar, haller kapalı olduğu için çürüyor. Pazarlama sorunu çözülmediği sürece hasadın devam etmesinin bir anlamı yoktur. Havaların ısınmasıyla birlikte bu dönemde, meyve sebzede üretim artışı yaşanacaktır. Tedarik zincirinde kopukluk yaşanması ve ürünlerin tüketiciye ulaşmaması durumunda, üreticinin hasat edip satamadığı ürünlerde kalite kayıpları ve hatta sıcak havanın da etkisiyle bozulmalar yaşanacak üretici mağdur olacaktır. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için tarladan sofraya uzanan tüm aşamalarda çalışanlar yasaktan muaf tutulmalıdır. Tarım ürünleri, ekmek satışında yapıldığı gibi tüketiciye ulaştırılmalıdır. Belediyeler ve belediyeler tarafından belirlenen pazarcı esnafının, semtlerde seyyar olarak satış yapması sağlanabilir."



"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAZSA, SERT DÜŞÜŞLER YAŞANABİLİR"



Uygulanan tedbirler kapsamında alınan kararların talepte daralmaya neden olduğunu, bu daralmanın üreticilere olumsuz yansıdığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:



"Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar yasaktan muaf tutulmuştur. Tarım sektörünün pazarlama ayağı da ihmal edilmemeli, tarımsal üretimde üreticiden tüketiciye kadarki tüm süreç bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Tedarik zincirinde yaşanan her aksaklık üreticimize zarar vermektedir. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda üretici fiyatlarında sert düşüşler yaşanabilir. Yükselen girdi maliyetleri ve giderek kabaran borçlar nedeniyle güçlükle üreten çiftçilerimiz üretici fiyatlarının düşmesi durumunda üretemez hale gelecektir. Gıda arzının sekteye uğramaması için çiftçilerimiz desteklenmeli, kararlar alınırken tarım sektörü ihmal edilmemelidir. Bu ülkenin üreticilerimize ve üretime ihtiyacı var. Üreticilerimizin moralini yüksek tutmak zorundayız."

MARKETTE DİKEY TARIM: YERİNDE ÜRETİP MÜŞTERİYE SATIYORLAR

