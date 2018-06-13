UBER’e karşı alınan UKOME kararı nedeniyle mağdur olan turizmcilerin tepkisi üzerine, turizm yolcu taşıma belgeli taksilere getirilen 7 yolcu sınırı ve 12 saat önceden bildirme şartı kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) internet üzerinden taşımacılık hizmeti veren UBER’i engellemek için aldığı son karardan geri adım attı.



Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, turizm yolcu taşıma belgeli taksilere getirilen 7 yolcu sınırı ve 12 saat önceden rezervasyon zorunluluğu kaldırıldı.



UKOME son dönemde taksilerle yaşanan gerginlikle gündemden düşmeyen UBER’e ilişkin mayıs ayı sonunda bir dizi karar almıştı. UBER araçlarının kullandığı “Turizm Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi” ile korsan taşımacılık yapılmasının önüne geçmek amacıyla alınan kararlardan biri de araçlara getirilen ‘en az 7 yolcu’ sınırlaması olmuştu. Karar, turizm seyahat acenteleri tarafından yanlış bulunup eleştirilmişti. Tartışmaların ardından İBB, 7 yolcu şartı kararından geri adım attı. İBB Meclisi’nin dünkü toplantısında turizmcilerin şikâyetleri gündeme geldi. Toplantıda gündem dışı bir konuşma yapan CHP’li Turizm Komisyonu üyesi Erdal Tüfekçi, turizm belgeli taksiler için getirilen sınırlamaları eleştirerek bu kararların turizmcileri olumsuz etkilediğini belirtti.

"2 KISTASI KALDIRDIK"



Tüfekçi’nin eleştirileri üzerine söz alan AK Partili Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME’nin aldığı yeni kararı açıkladı. “Geçen gün yaptığımız gözden geçirme toplantısında, turizm acentelerini rahatlatacak iki kıstası iptal ettik” diyen Yeter, UKOME’nin yeni aldığı bir kararla turizm yolcu taşıma belgeli araçlar için getirilen 7 yolcu şartı ve 12 saat önceden bildirme şartının kaldırıldığını söyledi.

