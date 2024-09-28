Üç aracın karıştığı kazada 5 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.



S.Ö'nün kullandığı 55 LZ 217 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, sola dönmek isteyen M.S. yönetimindeki 55 AHN 839 plakalı hafif ticari araca çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, H.A. idaresindeki 55 EZ 397 plakalı otomobile çarparak durabildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan N.G. ve E.A. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince 19 Mayıs ve Bafra ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.