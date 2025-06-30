Üç arkadaşın klima kavgası vahşete dönüştü: Boğazı kesilmiş halde bulundu

Soruşturma kapsamında Seyit A.M.'nin ifadesi üzerine olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen yine İran Uyruklu Hadi J., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

BİRİ DİĞERİNİ SUÇLADI, O DA SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Öldürülen Sina K.C.K.'nın üst kattaki komşusu olan Seyit A.M., emniyetteki ifadesinde Hadi J., ile Sina K.C.K., arasında klima nedeniyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü söyledi.

Daha sonra Hadi J.'nin bıçakla Sina K.C.K.'nın boğazını keserek öldürdüğünü belirten Seyit A.M., evden ayrılarak Hadi J.'nin evine gittiklerini, Hadi J.'nin daire çıktığı sırada kendisinin ise kaçarak polis merkezine giderek ihbarda bulunduğunu söyledi.

Hadi J., ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, olayı görmediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.