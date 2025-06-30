Üç arkadaşın klima kavgası vahşete dönüştü: Boğazı kesilmiş halde bulundu
Denizli'de İranlı üç arkadaşın klima kavgası cinayetle bitti. Cinayet, iki şüpheliden birinin ihbarıyla ortaya çıktı. Diğer şüpheli suçlamayı kabul etmedi.
İranlı arkadaşların klima kavgası cinayetle bitti.
Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İran uyruklu Seyit A.M., polis merkezine giderek cinayet ihbarında bulundu.
İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri İran uyruklu Sina K.C.K.'yı, ölü halde buldu.
BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU
Yapılan incelemelerin ardından Sina K.C.K.'nın bıçakla boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında Seyit A.M.'nin ifadesi üzerine olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen yine İran Uyruklu Hadi J., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
BİRİ DİĞERİNİ SUÇLADI, O DA SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Öldürülen Sina K.C.K.'nın üst kattaki komşusu olan Seyit A.M., emniyetteki ifadesinde Hadi J., ile Sina K.C.K., arasında klima nedeniyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü söyledi.
Daha sonra Hadi J.'nin bıçakla Sina K.C.K.'nın boğazını keserek öldürdüğünü belirten Seyit A.M., evden ayrılarak Hadi J.'nin evine gittiklerini, Hadi J.'nin daire çıktığı sırada kendisinin ise kaçarak polis merkezine giderek ihbarda bulunduğunu söyledi.
Hadi J., ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, olayı görmediğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
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