Üç avcıya 57 bin lira ceza

Kota aşımı yapan 3 avcıya 57 bin 373 lira cezai işlem uygulanacak.

Üç avcıya 57 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Özalp, Tuşba ve İpekyolu ilçelerine bağlı Erçek Gölü, Karasu, Adıgüzel, Yukarı Gölalan ve Keşiş Gölü genel avlaklarında koruma-kontrol çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 15 avcı kontrol edilirken, limit aşımı yapan 3 avcı hakkında tutanak düzenlenerek 19 bıldırcına el konuldu.

Şahıslar hakkında 9 bin 873 TL idari para cezası ve 47 bin 500 TL tazminat kararı alınacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Mersin'de ilginç kaza: Aracını park etti üzerine bir dakika sonra balkon düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Mardin'de balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Nusaybin'de 2 terörist öldürüldü

Nusaybin'de 2 terörist öldürüldü

Artvin'de sel: Park halindeki otomobil derede sürüklendi

Artvin'de sel: Park halindeki otomobil derede sürüklendi

Yeni adli yıl yarın başlayacak

Yeni adli yıl yarın başlayacak

Yargıtay'dan annesiyle soyadı farklı olan çocuk için karar

Yargıtay'dan annesiyle soyadı farklı olan çocuk için karar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...