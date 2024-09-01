Üç avcıya 57 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Özalp, Tuşba ve İpekyolu ilçelerine bağlı Erçek Gölü, Karasu, Adıgüzel, Yukarı Gölalan ve Keşiş Gölü genel avlaklarında koruma-kontrol çalışmaları yapıldı.



Yapılan çalışmalarda 15 avcı kontrol edilirken, limit aşımı yapan 3 avcı hakkında tutanak düzenlenerek 19 bıldırcına el konuldu.



Şahıslar hakkında 9 bin 873 TL idari para cezası ve 47 bin 500 TL tazminat kararı alınacak.

