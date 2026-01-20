Üç ay önce evlenen Helin'in şüpheli ölümü. Ablasına boşanmak istediğini söylemiş

"AİLESİ EŞİNE SİLAH HEDİYE ETTİ" İDDİASI

Helin'in eşinin evlenmeden önce ailesi ile arasının bozuk olduğunu ve kısa süre önce babasının İsmail K.'ya silah hediye ettiğini belirten ağabey Emrah Nama, "Aracı kendi üzerine almak istediği zaman eşi benim kardeşimi öldürdü. Ailesi her zaman için onu reddetti. Ne zaman evlendi ondan sonra ailesi ile can ciğer oldu. Biz kardeşimizin intihar ettiğini düşünmüyoruz. Kardeşim için adli mercilere sesleniyorum, adalet istiyorum" ifadelerini kulandı.

ABLASINA BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Helin'in olaydan birkaç gün önce eşi ile birlikte Eskişehir'e geldiklerini ve kendisine boşanmak istediğini söylediğini beliren ablası İlkay Adıyaman ise, "Olaydan 3-4 gün önce Eskişehir'e benim yanıma geldiler. Biz beraber gittik, arabayı aldık. O süre zarfında Helin bana boşanmak istediğini, ama boşanırsa kendisini öldüreceğini söyledi. Benim kardeşim intihar edecek bir insan değildi" dedi. Helin'in bir diğer ablası Eylem Dereli ise kardeşinin intihar edecek bir yapıda olmadığını söyleyerek "Helin neşe dolu bir insandı, Helin öldürüldü, Helin'in gençliği, hayatı bizim kursağımızda kaldı." açıklamasında bulundu.