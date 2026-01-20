Üç ay önce evlenen Helin'in şüpheli ölümü. Ablasına boşanmak istediğini söylemiş
Antalya'da evde silahla başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Helin'in şüpheli ölümünde abla konuştu. Acılı abla, olaydan önce kardeşinin kendisine boşanmak istediğini söylediğini öne sürdü.
Antalya'da başından vurulmuş halde bulunan ve eşi tarafından hastaneye götürülen kadın hayatını kaybetti.
Olay, Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Üç ay önce evlenen Helin K. eşi İsmail.K. ile iddiaya göre babasının evine misafirliğe gitti.
Yemek sonrası eve dönen çift arasında tartışma çıktı. Kavgayı duyan komşular, çifti kontrol etmek için kapıya gittiğinde içeriden silah sesi geldi.
Helin K. ve şüpheli eşi İsmail K.
Genç kadın, silahla başından vurulmuş haldeydi. Eşi tarafından hastaneye kaldırılan Helin kurtarılamadı.
Genç kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kadının hayatına son verdiğini öne süren şüpheli İsmail K, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
“İNTİHAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM, NEŞE DOLU BİR İNSANDI”
Helin'in hayat dolu bir insan olduğunu ve intihar etmediğini düşündüğünü söyleyen ağabeyi Emrah Nama, "23 sene boyunca ben Helin'in yüzünü astığını görmedim. Her ne olduysa evlendiği 3 aylık süre zarfı içerisinde çocuk intihar edebilecek bir seviyeye geliyor. Tabi buna intihar diyebileceksek. Ben intihar ettiğini düşünmüyorum, benim kardeşim gitti evliliği için kendisine kredi çekti. Düğününü kendisi yaptı, eşyalarını kendisi aldı. En sonunda olaydan 3 gün önce kendisine araba aldı. Onu da eşinin üzerine yaptı." dedi.
Hayatını kaybeden genç kadının ailesi
"AİLESİ EŞİNE SİLAH HEDİYE ETTİ" İDDİASI
Helin'in eşinin evlenmeden önce ailesi ile arasının bozuk olduğunu ve kısa süre önce babasının İsmail K.'ya silah hediye ettiğini belirten ağabey Emrah Nama, "Aracı kendi üzerine almak istediği zaman eşi benim kardeşimi öldürdü. Ailesi her zaman için onu reddetti. Ne zaman evlendi ondan sonra ailesi ile can ciğer oldu. Biz kardeşimizin intihar ettiğini düşünmüyoruz. Kardeşim için adli mercilere sesleniyorum, adalet istiyorum" ifadelerini kulandı.
ABLASINA BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ
Helin'in olaydan birkaç gün önce eşi ile birlikte Eskişehir'e geldiklerini ve kendisine boşanmak istediğini söylediğini beliren ablası İlkay Adıyaman ise, "Olaydan 3-4 gün önce Eskişehir'e benim yanıma geldiler. Biz beraber gittik, arabayı aldık. O süre zarfında Helin bana boşanmak istediğini, ama boşanırsa kendisini öldüreceğini söyledi. Benim kardeşim intihar edecek bir insan değildi" dedi. Helin'in bir diğer ablası Eylem Dereli ise kardeşinin intihar edecek bir yapıda olmadığını söyleyerek "Helin neşe dolu bir insandı, Helin öldürüldü, Helin'in gençliği, hayatı bizim kursağımızda kaldı." açıklamasında bulundu.