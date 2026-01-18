Üç ay önce evlenen Helin'in şüpheli ölümü. Kocası gözaltında

Antalya'da başından vurulmuş halde bulunan ve eşi tarafından hastaneye götürülen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Üç ay önce evlenen Helin Kutlay, eşi İ.K. ile iddiaya göre babasının evine misafirliğe gitti.

Yemek sonrası eve dönen çift arasında tartışma çıktı.

Kavgayı duyan komşular, çifti kontrol etmek için kapıya gittiğinde içeriden silah sesi geldi.

Genç kadın, silahla başından vurulmuş haldeydi. Eşi tarafından hastaneye kaldırılan Helin kurtarılamadı.

Kadının hayatına son verdiğini öne süren şüpheli, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.