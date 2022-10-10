Üç aylar ne zaman başlayacak? (2023 Diyanet kandil tarihleri)

Üç aylar başlangıç tarihi, tüm İslam camiası tarafından merakla sorgulanmaya başlayan konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini takvimiyle birlikte üç aylar ve kandil tarihleri belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2023 Diyanet kandil tarihleri)

Üç aylar ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayıyla birlikte başlayacak olan mübarek aylar ardından Şaban ve Ramazan ayıyla devam edecek. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2023 Diyanet kandil tarihleri) - 1

2023 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

17 Şubat Cuma günü, ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

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