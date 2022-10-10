Üç aylar ne zaman başlayacak? (2023 Diyanet kandil tarihleri)

Üç aylar ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayıyla birlikte başlayacak olan mübarek aylar ardından Şaban ve Ramazan ayıyla devam edecek. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?



ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.



Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2023 KANDİL TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.



Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.



Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.