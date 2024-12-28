Üç ayların ilk günü ne zaman? Recep ayı ne zaman başlayacak?

Üç ayların başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Üç aylar her yıl heyecanla bekleniliyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları halk arasında üç aylar olarak biliyor. İşte Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre 2025 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri...



ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.



Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.



ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.



Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.



Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız." dedi.



Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.



Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.



2025 KANDİL GÜNLERİ



2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir;



Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba



Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe



Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar



Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe



Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi



Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba