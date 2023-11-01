Üç aylık bebeğin karnına uyuşturucu sakladılar

Kırklareli’nde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 3 aylık bebeğin karnında ilaç kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Bebeğin annesi dahil olmak üzere 3 kişi daha tutuklandı.

Üç aylık bebeğin karnına uyuşturucu sakladılar

Kırklareli Babaeski otoban girişinde polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Durdurulan otomobilde arama yapıldı. Şüphe üzerine bir bulguya rastlayan ekipler, D.D.’nin bebeği T.K.’nin karın bölgesinden ilaç kutusuna gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.

ANNE VE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Olayla ilgili anne D.D., T.E., A.O., K.E. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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