Üç aylık bebeğini arkadaşına bırakıp ortadan kayboldu

Muğla'da Ö.Y., bakımını üstlenmek istemediği üç aylık bebeğini Milas'taki kadın arkadaşına bıraktı ve ortadan kayboldu. Bebek,  Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

Üç aylık bebeğini arkadaşına bırakıp ortadan kayboldu

'da, 3 ay önce dünyaya gelen bebeğin bakımını üstlenmek istemeyen annesi Ö.Y., bebeğini Milas'taki kadın arkadaşına bıraktı.

Aradan zaman geçmesine rağmen bebeği almayınca kadın anneye ulaşmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Bunun üzerine kadın, bebeği 'daki dedesine teslim etti.

Yaşlı olması nedeniyle bebeğe bakamadığı öğrenilen dedenin ihbarı üzerine önce Bodrum Devlet Hastanesine, ardından da ambulansla Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

Yaşanan olay vicdanları sızlatırken, anne Ö.Y.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

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