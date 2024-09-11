Üç bakan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti

Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.

Üç bakan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'da Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.

Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin Güran'ın mezarının bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti. Narin'in mezarını ziyaret eden bakanlar dua etti, mezara çiçek bıraktı.

Kabir ziyaretinde, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ziyarette, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da yer aldı.

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