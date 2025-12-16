Üç bakanlık çalışma başlattı. Bahis reklamlarına yasak geliyor

Bahis reklamlarına yasak geliyor.

Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.

ÜÇ BAKANLIK ÇALIŞMA YAPIYOR

Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, bahis reklamı yasaklanacak.

Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.

Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.

YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMAR BİR SÜREDİR GÜNDEMDE

Türkiye bir süredir yasa dışı bahis ve sanal kumara ilişkin yaşanan son gelişmeleri konuşuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında birçok futbolcu ve bazı yöneticiler tutuklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ise adı bahise karışan çok sayıda futbolcuya çeşitli sürelerde men cezaları verdi.