Üç belediyeye konser incelemesi

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili gelen ihbarlar üzerine inceleme başlattı.



Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı. Söz konusu ihbarların değerlendirilerek, suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun savcılığa bildirilmesi istendi.



Savcılığın talebi üzerine iddiaları araştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 2 müfettiş görevlendirildi.



Müfettişlerin olayla ilgili hazırlayacağı rapor doğrultusunda soruşturma şekillenecek. Başsavcılığın, iddiaların ciddi bulunması halinde adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.



MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir açıklama yaptı.



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yavaş, "İçişleri Bakanlığı tarafından konuyu incelemek üzere görevlendirilen iki müfettişin 11 Kasım'da geldiğini söyledi. Yavaş, "incelemenin devam ettiğini, yeni bir durumun söz konusu olmadığını" kaydetti.



Yavaş, " Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KONSER OLAYI NEDİR?

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e Ankara Büyükşehir Belediye tarafından 69 milyon lira verildiği iddia edilince tartışma başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, açıklamalar yaparak, iddianın araştırıldığını ve ödemenin durdurulduğunu söyledi. Daha sonra ayrıntılı açıklama yapan Yavaş, kendisini şöyle savundu:

"- Ebru Gündeş'in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira.

- Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi. Kalkıp böyle 'Bir sanatçıya konser için şu kadar para ödendi' tamamı algı operasyonudur.

- Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır. Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 tır malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi."