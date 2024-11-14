Üç belediyeye konser incelemesi | Özgür Özel: Temel amaç CHP’ye oy verenleri cezalandırmak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi’ne başlatılan incelemeye ilişkin, “Temel amaç CHP’ye oy verenleri cezalandırmak.” dedi.



CHP’li belediyelerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savunan Özel, iktidarı, “Kendi menfaatlerini milletin menfaatleri üstünde görüyorlar.” diyerek eleştirdi.

“BİZİM BELEDİYELERİMİZ HESAP VERMEKTEN KAÇMAZ”



Hesap vermekten kaçmadıklarını söyleyen Özel, “CHP’li belediyeler kreşler, yeşil alanlar yapıyorlar. Bizim belediyelerimiz üreticiye destek, öğrenciye destek veriyor. Bütün Türkiye kent lokantalarıın konuşuyor.” ifadelerini kullandı.



AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerin geçmiş dönemlerine ilişkin suç duyurularında bulunduğunu ancak bu dosyaların işleme konulmadığını söyleyen Özel, “Siyasi talimatlarla suç icat etmeye çalışmayın.” dedi.