CHP'de 3,5 saat süren olağanüstü toplantı

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik bu sabah yeni operasyonlar yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili olarak gözaltına alındı.

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Bu gelişme üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü toplantı kararı alındı.

CHP lideri Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü topladı.

3,5 saat süren toplantıda son gelişmeler ele alındı.