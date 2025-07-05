CHP'de 3,5 saat süren olağanüstü toplantı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde üç belediyeye düzenlenen yeni operasyonlar sonrası olağanüstü toplantı yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel, parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

CHP'de 3,5 saat süren olağanüstü toplantı
CHP'li belediyelere operasyon

CHP'li belediyelere operasyon

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik bu sabah yeni operasyonlar yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili olarak gözaltına alındı.

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Bu gelişme üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü toplantı kararı alındı.

lideri Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü topladı.

3,5 saat süren toplantıda son gelişmeler ele alındı.

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