Üç bölgede sağanak yağışlar sürecek
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'in kimi bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tanmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının (Artvin kıyıları hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin (Artvin kıyıları hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısının kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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