Üç bölgede sağanak yağışlar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının (Artvin kıyıları hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

FIRTINA UYARISI Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



BALIKESİR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu



EDİRNE 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 22°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



HATAY 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin (Artvin kıyıları hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu



RİZE 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısının kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ERZURUM 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



DİYARBAKIR 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık