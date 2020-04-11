Üç büyükşehirde yasak süresince toplu taşıma sınırlı gerçekleşecek

İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor.



İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.



Otobüsler, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecek. Metrobüs hattında ise sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler sürdürülecek.



Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi.

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Ankara'da da metro ve Ankaray seferleri yapılmayacak.



Başkentray seferlerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacak.



Ankara'da da görevli ve yasaktan muaf olan vatandaşlar için ego otobüsleri hizmet vermeye devam edecek.



Seferler, sabah 07.00-09.00, akşam ise 16.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



İzmir'de ise izdeniz ve tramvay seferleri iptal edildi.



İZBAN ve metro ise kısıtlı bir şekilde hizmet verecek.



Seferler, sabah saat 7 ila 9 arasında yarım saatte bir düzenlenecek.



ESHOT otobüsleri de aynı saatler arasında 48 ana hatta sefer gerçekleştirilecek. Akşam seferlerine ilişkin duyuru ise daha sonra yapılacak.



Üç büyük kentin yanı sıra sokağa çıkma yasağı ilan edilen diğer illerde de toplu taşımaya yönelik kararlar alındı.

