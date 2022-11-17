CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

Mahkemeye heyetine hakaret ve tehdit iddiasıyla CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

Üç CHP milletvekili hakkında düzenlenen fezleke, Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. 

Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından fezleke hazırlandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

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