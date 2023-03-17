Üç çocuğunu çöp evde terk eden anne babanın cezası belli oldu

Eyüpsultan Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta çöp dolu ve ağır lağım kokusu olan bir evde, bakımsız yarı çıplak halde terk edilmiş olarak bulunan R.S.(8), E.S. (5) ve U.S. (3) isimli çocukların, anne ve babası hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Anne Merve S. ve baba Ahmet S. hakkında 'Terk' suçlamasıyla 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, 20 Ocak tarihinde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, 3, 5 ve 8 yaşındaki çocukların anneleri tarafından terk edildiği, bakımlarını babanın sağlamaya çalıştığı fakat onun da evde olmadığı, sürekli ağladıkları, üzerlerinde kıyafet olmadığı, sağlıklı bir ortamda bulunmadıkları ihbarının yapıldığı belirtildi.

ÇÖP VE LAĞIM KOKUSU

Çocukların bulunduğu eve giren görevliler, kendilerini mağdur çocuklardan R.S.'nin karşıladığını, iki küçük kardeşinin ise çıplak olduğunu belirtti. R.S.'nin görevlilere, evde yetişkin olmadığını, anne ve babasının çok yoğun çalıştığını, bu nedenle evde bulunamadıklarını, babasının da ara sıra yemek vermek için uğradığını söylediği de iddianamede yer aldı.



Görevlilerin, evin tüm odalarında ağır şekilde çöp ve lağım kokusu olduğu, çöp ve artıkların yığın halinde bulunduğu, evin tavan ve çevresinde yüzlerce sayıda sineğin kümelendiği şeklindeki gözlemleri de aktarıldı.