Üç genç kızın ev partisi kabusa döndü: Birinin durumu ağır
Sakarya'da aynı iş yerinde çalışan 3 genç kız arkadaşın ev partisi kabusa döndü. Gençlerin dekoratif gaz lambasını yakmaya çalıştığı esnada yakıt bidonu alev aldı. Gençlerin yüzünde yanıklar oluşurken, 1 kişi ağır yaralandı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aynı kuaför dükkanında çalıştığı öğrenilen Rabia Nur T. (21), B.E. (17) ve Ş.N.S. (17) bir evde toplandı.
Genç kızlar, evde dekoratif gaz lambasını yakmak istedi. Bu esnada yakıt bidonu biranda alev aldı.
Eğlencenin, kabusa dönüştüğü anlarda alevler 3 gencin de üzerine sıçradı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırıldı.
VÜCUTLARINDA YANIKLAR OLUŞTU
Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan Rabia Nur T. ile B.E., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.
Ş.N.S.’nin SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Çocuk Cerrahi servisinde tedavisinin sürdüğü, Rabia Nur T.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
