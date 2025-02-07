Üç gün önce başlayan kar aralıksız sürüyor: 22 mahalleye ulaşım kapandı

Kayseri’de üç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı-Malatya ve Pınarbaşı-Gürün karayolu ile 22 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Üç gün önce başlayan kar aralıksız sürüyor: 22 mahalleye ulaşım kapandı

'de üç gün önce başlayan kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Kentte, 22 mahalle yolu ve Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma kapandı.

Kentin çeşitli noktalarında belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

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