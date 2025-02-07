Üç gün önce başlayan kar aralıksız sürüyor: 22 mahalleye ulaşım kapandı

Kayseri'de üç gün önce başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor.



Kentte, 22 mahalle yolu ve Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma kapandı.



Kentin çeşitli noktalarında belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.