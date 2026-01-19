Üç gün önce emekli olmuştu, iş kazasında yaşamını yitirdi

Ankara'da taş ocağında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi yaşamını yitirdi.

Olay Çubuk ilçesinde bulunan bir taş ocağında 20 Aralık 2025 tarihinde meydana geldi.

Kayaçları kırmaya yarayan makineyi kullanan K.Y. (53) yaşanan iş kazası sonucunda ağır yaralandı.

KAZADAN ÜÇ GÜN ÖNCE EMEKLİ OLMUŞTU

Olaydan üç gün önce emekli olduğu ancak maddi imkansızlardan dolayı tekrar çalışmaya devam ettiği iddia edilen K.Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen K.Y. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SORUMLU MÜDÜR TUTUKLANDI

Olayla ilgili iş yerinden sorumlu müdür U.K. gözaltına alındı. U.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.