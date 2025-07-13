Üç gün pusuda beklediler, silahla öldürdüler: Ankara'da kanlı soygun

Ankara'da soygun için konteynere giren kar maskeli üç kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, Kezban Demirci hayatını kaybetti, oğlu Nazif Demirci ise ağır yaralandı.

Üç gün pusuda beklediler, silahla öldürdüler: Ankara'da kanlı soygun

'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Saim Demirci (44), 9 ay önce 'nın Bala ilçesinde tarla kiralayarak, mısır ve buğday ekti.

Ailesi ile tarlaya kurdukları konteynerde yaşayan Saim Demirci, 9 Temmuz'da eşi Kezban ve oğlu Nazif'i burada bırakarak kızı Gönül (18) ile birlikte tarla sulamaya gitti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra konteynere giren kar maskeli üç kişi, Kezban ve Nazif Demirci’ye pompalı tüfekle ateş açtı.

Kezban Demirci hayatını kaybederken, bacağından ve kasığından vurulan oğlu Nazif ise ağır yaralandı.

ÖLÜ NUMARASI YAPTI

Nazif Demirci, nefesini tutup ölü numarası yaparak saldırganların konteynerden çıkmasını bekledi.

Konteynerde altın arayan şüpheliler, bulamayınca çıkıp uzaklaştı.

"BABA BİZ VURULDUK"

Yaralı halde annesinin üzerindeki telefonu alarak babasını arayan Nazif Demirci, "Baba vurulduk, yetiş." dedi.

Kısa sürede konteynere gelen Saim Demirci, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Nazif Demirci, ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DAMADIN KARDEŞİ

Olayı gören bir çoban jandarmaya ifade verdi.

Çoban, saldırgan üç kişinin olay yerine siyah bir araç ile geldiğini ve konteynere girip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığını söyledi.

İfadelerin ardından ekipler, kullanılan aracın kiralık olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Araçta bulunan üç şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerinden birinin Demirci çiftinin damadı Hamza Özdil'in kardeşi İsmail Özdil olduğu belirlendi.

Üç gün pusuda beklediler, silahla öldürdüler: Ankara'da kanlı soygun - 1 Saldırgan İsmail Özdil

ÜÇ GÜN PUSUDA BEKLEDİLER

Olaydan bir süre önce konteynerde Demirci ailesini ziyaret eden ve ailenin bir miktar altını olduğunu öğrenen Özdil'in, iki arkadaşı ile birlikte üç gün pusuda beklediği, baba evden çıkınca da saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Öte yandan, Kezban Demirci'nın cenazesi, perşembe günü 'nın Ilgın ilçesine bağlı Çiğil Mahallesi'nde kılınan cenazene namazının ardından toprağa verildi.

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