Üç günde ikinci kez oldu: Geri dönüşüm tesisinde yoğun duman

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde kimyasal tepkimeden dolayı üç günde ikinci defa yoğun duman oluştu. Yoğun duman nedeniyle çalışanlar, tesisi tahliye etti.

Üç günde ikinci kez oldu: Geri dönüşüm tesisinde yoğun duman

Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi'nde tesisinde yer alan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) hazırlama bölümünde kimyasal tepkime gerçekleşti.

Yoğun duman oluşması üzerine çalışanlar, tesisi tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Tesiste havalandırma yapan itfaiye ekipleri, dumanın dağılmasını sağladı.

Tesiste 4 Temmuz Salı günü aynı şekilde kimyasal tepkimeden dolayı yoğun duman oluşmuştu.

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