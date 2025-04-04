Üç gündür aranıyordu: Genç kız ağaca asılı halde ölü bulundu

İstanbul Sultangazi'de üç gündür kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Elif'in ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu.

Üç gündür aranıyordu: Genç kız ağaca asılı halde ölü bulundu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan Elif A. (24), 1 Nisan'da saat 13.40 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre sonra genç kızdan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Dün sabah saatlerinde genç kız, evinin yakınındaki bir ağaca asılı şekilde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını yaptı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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