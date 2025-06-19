Üç gündür haber alınamıyordu, ölü bulundu

Mersin'de üç gündür haber alınamayan adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Üç gündür haber alınamıyordu, ölü bulundu

Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Mut ilçesindeki bir evde meydana geldi.

Komşuları, yalnız yaşayan Selahattin Şahin'den üç gündür haber alamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Şahin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Şahin'in nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacagı bildirildi.

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