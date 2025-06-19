Üç gündür haber alınamıyordu, ölü bulundu
Mersin'de üç gündür haber alınamayan adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu.
Olay, Mut ilçesindeki bir evde meydana geldi.
Komşuları, yalnız yaşayan Selahattin Şahin'den üç gündür haber alamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Şahin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Şahin'in ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacagı bildirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Mersin Mut
- Ölüm