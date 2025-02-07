Üç ilde 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Üç ilde 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 'da kırsaldaki 336 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle 'da 28, 'ta ise 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

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