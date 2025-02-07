Üç ilde 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da kırsaldaki 336 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 28, Kars'ta ise 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.