Üç ilde 397,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçılarına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, İstanbul, Van ve İzmir'de dün gerçekleştirilen operasyonda 397,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve uyuşturucu imalatçısı dört şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Paylaşımında Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul, Van ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Tuzla, Esenyurt ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen 3 ayrı operasyonda;

- 220,5 kg eroin,

- 126 kg bonzai,

- 51 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 15,5 kg sıvı kimyasal madde ele geçirildi."