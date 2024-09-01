Üç ilde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Üç ilde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Pazartesi (2 Eylül 2024) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Yağışın 2 Eylül 2024 günü saat 03.00 ile 12.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

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