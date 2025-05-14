Üç ilde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan, Artvin ve Erzurum'da mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Mayıs ayında beklenmedik kar yağışı üç ilde etkili oldu.
Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Palandöken Dağı beyaza büründü.
Kayak merkezindeki otellere gitmek isteyenler ise yolda kaldı.
Kar yağışı zaman zaman kent merkezinde de etkili oldu.
ARTVİN'İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU
Artvin’in yüksek kesimleri ise mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı.
Ardanuç ilçesine bağlı, bin 700 rakımda yer alan Geçitli köyü, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.
Yaklaşık 90 haneden oluşan köyde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, vatandaşları şaşkına çevirdi.
ARDAHAN'DA BEKLENMEDİK KAR YAĞIŞI
Ardahan’da ise günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışının etkili olduğu Posof ilçesinde 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.
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