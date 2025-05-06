Üç ilde operasyon: Düğün sezonu yaklaşırken harekete geçtiler

Şüpheliler tespit edilerek takibe alındı. Eskişehir’in yanı sıra Muğla ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda sahte altınları üreten, piyasaya süren ve dağıtımını yaptığı belirlenen şüpheliler S.K., M.E.A., Z.M.G., E.A., Y.K., U.Ç., İ.H. ve V.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; piyasaya sürülmeye hazırlanmış 646 adet sahte gram altın, 36 bin 700 lira nakit para, boş gram altın poşetleri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir’e getirilerek ifadeleri alınan sekiz şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.E.A., Z.N.G., E.A. ve Y.K. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.